Ahlatcı Çorum FK, yarın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 28.hafta maçında konuk olacağı Ankara Keçiörengücü ile tarihinde dördüncü kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 3 maçta eşitlik var.

İki takım ilk kez Ahlatcı Çorum FK’nın profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. 3.Lig 3.Grup’ta yer alan iki takımın 15.haftada Çorum’da oynadığı maç 1-1 biterken, 32.haftasında Ankara’da oynanan maçı ise Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı.

Bu sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olan iki takım arasında, 11.haftada, Çorum’da oynanan maçı Başkent ekibi 3-2 kazandı.