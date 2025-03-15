Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 30.hafta maçında konuk edeceği Keçiörengücü ile tarihinde 6’ıncı kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü ile 2’si Çorum’da, 3’ü Ankara’da olmak üzere 5 kez karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, Ankara’da oynanan 3 maçı da kazanırken, Çorum’da 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

2012-2013 sezonunda, Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Ankara’daki maçı Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı. 2023-2024 sezonunda, Çorum’da 3-2’lik skorla Keçiörengücü galip gelirken, Ankara’da Çorum FK 2-1 galip geldi.

Bu sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan maçı da Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı.