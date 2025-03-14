Ahlatcı Çorum FK, Pazar günü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 30.hafta maçında konuk edeceği Keçiörengücü ile tarihinde 6’ıncı kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçın 3’ünü Ahlatcı Çorum FK, 1’ini Keçiörengücü kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti. Ahlatcı Çorum FK, başkent ekibini Çorum’da hiç yenemedi.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü ile 2’si Çorum’da, 3’ü Ankara’da olmak üzere 5 kez karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, Ankara’da oynanan 3 maçı da kazanırken, Çorum’da 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

REKABET 2012’DE BAŞLADI

Ahlatcı Çorum FK ile Keçiörengücü ilk kez 2012-2013 sezonunda karşılaştı. O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK’nın 3.Lig’deki ilk sezonunda, ilk maç 15.haftada Çorum’da oynandı. 9 Aralık 2012’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 bitti.

Sezonun ikinci yarısında, Ankara’da oynanan 32.hafta maçını Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı.

TEK YENİLGİ ÇORUM’DA

İki takım, 10 yıl aradan sonra geçen sezon bu kez 1.Lig’de rakip oldu. İlk yarı maçı yine Çorum’da oynanırken, taraflar 11.hafta maçında karşılaştı. 4 Kasım 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

SON 2 MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Sezonun ikinci yarısında Ankara’da oynanan 28.hafta maçını Ahlatcı Çorum FK 2-1 kazanarak rekabetteki ikinci galibiyetini aldı.

İki takım bu sezonun 11.haftasında, yine Ankara’da karşılaştı. 2 Kasım’da, Aktepe Stadı’nda oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 3-2 kazandı.

Ahlatcı Çorum FK, bu Pazar günü Çorum’da oynanacak 30.hafta maçını kazanarak hem play-off iddiasını güçlü şekilde sürdürmeyi, hem de Ankara temsilcisini Çorum’da ilk kez yenmeyi hedefliyor.