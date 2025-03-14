Çorum'da, engelli bireylerin sporla daha aktif bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla “Engellilere yönelik spor projesi” adı altında toplantı düzenlendi. Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın koordinesinde gerçekleşen toplantıya, Şube Müdürü İsmail Şahan ve proje ekibi katılım sağladı.

Toplantıda, engelli bireylerin spora katılımını artırmak, mevcut spor olanaklarını geliştirmek ve yeni projeler üretmek için fikir alışverişinde bulunuldu. Engelli bireylerin fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, engelli bireylerin sporla buluşmasını destekleyen projelerin devam edeceğini ve toplumun her kesimini kapsayan etkinliklerin artırılacağını vurguladı.

Proje kapsamında ilerleyen süreçte yapılacak faaliyetler ve spor etkinlikleri hakkında detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.