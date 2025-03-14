Çorum Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve antrenörler Hakan Taştan ile Merve Kondakcı, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, kentte gerçekleştirilen judo faaliyetleri ve gelecekte planlanan projeler ele alındı.

İl Müdürü Demirkıran, judo branşındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve genç sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Görüşmede, judo sporunun Çorum'da daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sporcuların başarılarının artırılması adına yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi.

Ziyaretin sonunda, Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve antrenörler, desteklerinden dolayı İl Müdürü Demirkıran’a teşekkür etti.