Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 2 Nisan Salı günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçta Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Aktepe Stadı’nda oynanacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Mehmet Ali Özer’in kariyerinde en çok maçını yönettiği takımlardan biri de Ahlatcı Çorum FK, Tekirdağlı hakem, Çorum temsilcisinin bugüne kadar 4’ü deplasmanda olmak üzere 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu maçların sadece 1’ini kazanabilirken, 4 karşılaşma berabere bitti.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ

Ahlatcı Çorum FK, tek galibiyetini 2022-2023Sezonunun 33.haftasında, sahasında İnegölspor’a karşı 2-0’lık skorla alırken, 2017-2018 Sezonunda, deplasmanda 1461 Trabzon’la 3-3, 2021-2022 Sezonunda, deplasmanda Somaspor’la 1-1, bu sezon ise deplasmanda Bandırmaspor’la 0-0, Şanlıurfaspor’la ise 1-1 berabere kaldı.

Özer, Ankara Keçiörengücü’nün ise ilk kez maçını yönetecek.