Ahlatcı Çorum FK, 2 Nisan Salı günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 28.hafta maçında konuk olacağı Ankara Keçiörengücü ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. İki takım da bu maçlarda 4’er puan aldı.

İLK MAÇ BERABERE

İki takım ilk kez Ahlatcı Çorum FK’nın profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013 Sezonunda rakip oldu. 3.Lig 3.Grup’ta yer alan iki takım 15.haftada Çorum’da karşılaştı. 9 Aralık 2012’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maç 1-1 biterken, o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK’nın golünü 40.dakikada Okan Avcı, Başkent ekibinin golünü ise 75.dakikada Bayram Akdere attı.

ANKARA’DAKİ TEK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Sezonun 32.haftasında Ankara’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK kazandı. 21 Nisan 2013’te, Aktepe Stadı’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 48 ve 69.dakikalarda Serdar Karaduman, 84.dakikada da Murathan Buruş atarken, Keçiörengücü’nün golleri 57.dakikada Sinan Morgil ve 68.dakikada Yıldıray Koçal’dan geldi.

ÇORUM FK 2-0’DAN MAÇ VERDİ

İki takımın yolu yaklaşık 11 yıl aradan sonra bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde kesişti. Ligin 11.haftasında, Çorum’da oynanan maç büyük heyecana sahne oldu. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Ahlatcı Çorum FK ilk yarıyı 28.dakikada penaltıdan Ozan Sol ve 40.dakikada Ahmet Sağat’ın golleriyle ilkyarıyı 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda Başkent ekibi müthiş bir geri dönüşe imza attı. Eflatun-beyazlı ekip Mustapha Camara’nın 55 ve 57.dakikalarda attığı gollerle beraberliği sağlarken, 81.dakikada Jurgen Bardhi’nin penaltı golüyle de sahadan 3-2 galip ayrıldı.