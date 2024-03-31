Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde (TFFHGD) gerçekleştirilen kongrede iki başkan adayı yarıştı. 59 oy alan Süleyman Özkaral siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı olurken, diğer başkan adayı Erdal Kırtaş 42 oy aldı.

İlk hedeflerinin ligin kalan maçlarını en düzgün şekilde bitirmek olduğunu kaydeden Özkaral, "Sonraki hedefimiz mevcut kadro içerisinde büyük özveri göstererek kalan futbolcularımızın mali sorunlarını çözüme kavuşturmak ve kadrodaki tüm oyuncularımızın kulübümüzde devam etmesini sağlamaktır” dedi.

Özkaral, yeni bir şirketleşme modeli geliştirmek istediklerini de belirten Özkaral, “Şirketleşmenin Türkiye’nin çok kıymetli ve önemli markası olan kulübümüze çok daha fazla kaynak ve girişimciyle buluşturacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.