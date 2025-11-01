26 Ekim’de Boluspor’la oynanan maçtaki “saha olayları” nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Arca Çorum FK’nın cezası belli oldu.
PFDK, kırmızı-siyahlı kulübü Futbol Disiplin Talimatı’nın 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 110.000 lira para cezasına, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün Kuzey E 7 Blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 9 Kasım’daki Iğdır FK maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.
Muhabir: Haber Merkezi