Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 7.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın deplasmanda Tokat temsilcisi Niksar Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Çorum’un efeleri Niksar’ı da yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Yarın Tokat Yeni Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak haftanın diğer maçlarında ise Kocaeli Kağıtspor ile TÜRŞAD, Arkasspor ile Yücelen Anamurspor, Onikişubat Belediyespor ile Karapınar Anadolu Leoparları ve Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.