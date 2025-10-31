Alaca Belediyespor Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen “Geleceğin Yıldızları Minikler Futbol Turnuvası”nın ikinci sezonu büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Minik futbolcuların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Denizhan YBO birinci, Fatih İlkokulu ikinci, Dumlupınar İlkokulu üçüncü, Ceritler Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Turnuvada en centilmen takım ödülünü Fatih 1 İlkokulu kazanırken, gol kralı unvanı Denizhan İlkokulu’ndan Ahmet Emin Gündoğan’a gitti.

Dereceye giren takımlara ödüllerini; Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Kulüp Başkanı Oktay Yelkuvan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, Denizhan İlkokulu Müdürü Mustafa Arklan, Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Akif İslamoğlu ve Belediyespor Altyapı Antrenörü Kemal Ünal takdim etti.