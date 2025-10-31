3.Kamu Spor Oyunları Ayak Tenisi Turnuvası’nda şampiyonluk elde eden Çorum Valiliği takımı, Vali Ali Çalgan tarafından makamda kabul edildi.

Ziyarette, Vali Çalgan sporcuları elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ederek, 2-7 Kasım tarihleri arasında Bartın’da gerçekleştirilecek bölge müsabakalarında başarılar diledi.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da hazır bulundu.

Vali Çalgan, sporun kurumlar arası kaynaşmayı ve motivasyonu artırdığını belirterek, tüm kamu çalışanlarını spora teşvik eden etkinliklerin önemine dikkat çekti.