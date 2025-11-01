Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 7.hafta maçında Çorum’un iki temsilcisi Arenaspor ile Osmancık Belediyespor yarın derbi maçta kozlarını paylaşacak. 9 puana sahip iki takımın mücadelesinde kazanan zirve yarışında büyük avantaj sağlayacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Mücadeleyi Trabzon bölgesi hakemlerinden Sema Kayıkçı yönetirken, yardımcılığını Çorum bölgesinden Can Acar yapacak.

Öte yandan Çorum’un Kadınlar 2.Voleybol Ligi’ndeki bir diğer temsilcisi Çorum Voleybol ise rakibi Çayelispor’un ligden çekilmesi nedeni ile 7.haftayı BAY geçecek.