Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonunun grup kuraları çekildi. Çorum Gençlikspor, B grubunda yer aldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan (THF) alınan bilgilere göre; B grubunda Çorum Gençlikspor’un yanı sıra Kastamonu’dan DSİ Spor, Esan Akü Spor Kulübü, Atlas Hentbol Spor Kulübü ve Bolu Belediye Spor Kulübü olmak üzere 5 takım mücadele edecek.

15 KASIM’DA BAŞLIYOR

7 grupta 32 takımın mücadele edeceği ligde grup maçları 15 Kasım 2025-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında, çift devreli lig statüsüne göre oynanacak. Maçlar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off grubuna kalacak. Play-off elemeleri sonunda ilk 2 sırayı alan takımlar 1.Lig’e yükselecek.

Normal sezon için grupların fikstür çekimi ise 3 Kasım Pazartesi günü, Ankara’da, Türkiye Hentbol Federasyonu’nda gerçekleştirilecek.

Çorum Gençlikspor Antrenörü Taner Adıkdı, Çorumlu sporculardan kurulu bir kadro ile Çorum’u en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.