Ahlatcı Çorum FK’nın başarılı deplasman karnesine karşılık bu haftaki rakibi Ankara Keçiörengücü’nün iç saha performansı pek iç acıcı değil. Başkent ekibi, ligin en kötü 4 iç saha takımından biri durumunda.

GALİBİYETE

HASRET

Ligin geride kalan 27 haftalık periyodunda 8 galibiyet, 8 beraberlik, 11 yenilgi alan ve topladığı 32 puanla 12.sırada bulunan Ankara Keçiörengücü attığı 24 gole karşılık 33 gol yerken, 32 puanın sadece 12’isini evinde alabildi. Eflatun-beyazlı ekip sahasında oynadığı 13 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 yenilgi alırken, 13 gol atıp kalesinde 19 gol gördü.

Eflatun-beyazlı ekip, sahasında oynadığı son 9 lig maçında galibiyet sevinci yaşayamadı. Ligdeki son iç saha galibiyetini 6.haftada Giresunspor’u 3-1 yenerek alan Ankara Keçiörengücü, sonrasında oynadığı 9 maçta da 3 puanı bir arada göremedi.

EN KÖTÜ

TAKIMLAR

ARASINDA

Ankara temsilcisi, 3 puanlı Giresunspor, 10 puanlı Şanlıurfaspor ve 11 puanlı Altay’dan sonra ligin en kötü iç saha performansına sahip dördüncü takımı olarak dikkat çekiyor.