9 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği NAMSAN U17 Futbol Ligi’nde 7.hafta maçları Cumartesi günü oynandı. Haftanın kuşkusuz en kritik maçı İskilip İlçe Sahası’nda İskilipgücü ile Mimar Sinanspor arasında oynandı. 7.haftaya yenilgisiz lider giren Mimar Sinanspor, en yakın takipçisi İskilipgücü karşısında hata yapmadı ve maçı 1-0 kazanarak bitime iki hafta kala Play-Off’a adını yazdıran ilk takım oldu. Play-Off mücadelesi veren takımlardan Gençlerbirliği ise Çorum’da Osmancıkgücü’nü konuk etti. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan bu karşılaşmayı ise ev sahibi Gençlerbirliği 3-2 kazanarak Mimar Sinan’ın ardından bitime 2 hafta kala Play-Off’a adını yazdıran ikinci takım oldu. Günün diğer maçlarında ise Hattuşaspor, Buharaspor deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönerek ilk galibiyetini alırken, Buharaspor ise bu yenilgi ile son sıraya geriledi. Play-Off’un bir diğer adayı H.E.Kültürspor ise Alaca deplasmanından 3 puanı 3-2’lik galibiyetle alarak son iki haftaya Play-Off umudunu taşıdı.



PLAY-OFF’A SON

İKİ BİLET İÇİN

3 TAKIM KAPIŞACAK

4 takımın mücadele edeceği Play-Off grubuna Mimar Sinanspor ve Gençlerbirliği’nin yükselmesinin ardından gözler kalan 2 haftada Play-Off’a yükselecek diğer iki takıma çevrildi.

8 ve 9.hafta maçlarından 15 puanlı İskilipgücü, 12 puanlı H.E.Kültürspor ve 9 puanlı Osmancıkgücü Play-Off’a yükselebilmek için kritik maçlar oynayacaklar.