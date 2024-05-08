orum’un tanınmış iş insanlarından Sadık Yıldırım’ın kayınbiraderi, Ulaş ve Sait Yıldırım'ın dayısı, merhum Gülferiz ve Mustafa Canbolat’ın oğlu, Sünbül Canbolat'ın eşi, Bülent, Levent ve Mustafa Canbolat’ın babası, Döne Yıldırım, İpek Çimen ve Kumaş Aksu’nun kardeşleri olan Kazım Canbolat, Sungurlu’ya bağlı Karakaya Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verilmişti.

Merhumun ailesi ve yakınları tarafından vefatının üçüncü gününde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde can yemeği verildi.



Can yemeğine ailesi ve yakınları ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclis Üyeleri Tuncay Yılmaz, Didem Tokgöz, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP önceki dönem il başkanları; Cengiz Atlas, Osman Samsunlu, Veli Yalçınkaya, CHP önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP önceki dönem yöneticisi Av. Sadık Eral ile vatandaşlar katıldı.

Yemekte Zakir İsmail Güçlü yemek öncesi dua etti.