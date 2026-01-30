Kazıklıkaya Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından birlik ve beraberlik vurgusuyla düzenlenen yemek yarın (31 Ocak 2026 Cumartesi günü) saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kazıklıkaya Köyü Dernek Başkanı Tuncay Polat, köylüler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen gecenin yarın yapılacağını duyurdu.

Tüm dostlarını ve hemşehrilerini programa davet eden Polat, gecede “Türküler geleceğe umut olsun” mottosuyla sahne alacak ünlü sanatçı Hüseyin Uğurlu’nun yanısıra Ercan Aygün ve Emine Şanoğlu’nun sahne alacağını dile getirdi.

Muhabir: SELDA FINDIK