Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10.hafta maçında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kötü gidişe “dur” diyen ve sahasında ilk galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK, bugün Başkentin bir başka temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Ankara’dan da galibiyetle dönerek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Keçiörengücü maçının hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla tamamlayıp öğleden sonra Ankara’ya giden Ahlatcı Çorum FK’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, sakatlıkları süren Ahmet Said, Atakan Cangöz, Kadir Seven ve Burak Süleyman forma giyemeyecek.

7 haftalık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta 4-0’lık Erzurumspor mağlubiyeti ile son bulan Keçiörengücü’nde de hedef mutlak galibiyet. Başkent temsilcisi, Ahlatcı Çorum FK karşısında hem yeni bir çıkış yapmak, hem de rakibine karşı sahasında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

14 puanla 12.sırada yer alan Ankara Keçiörengücü ile Keçiören Aktepe Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Saka’nın yardımcılıklarını ise İstanbul bölgesinden Oğuz Kağan Çalışır ve Adana bölgesinden Ferhat Çalar yapacak. Bursa bölgesinden Muammer Sarıdağ da dördüncü hakem olarak görev alacak.