Bayburt Genç Osman Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta, İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Berkay Erdemir düdük çalacak.

2.Lig Beyaz Grup’ta, “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında, bugün Bayburt Özel İdare ile deplasmanda karşılaşacak.

Şanlıurfaspor’un hafta içerisinde, erteleme maçında Esenler Erokspor’u 2-1 yenmesi üzerine, koltuğu maç fazlası olan Şanlıurfa ekibine kaptıran Çorum FK, ligden düşmesi kesinleşen Bayburt Özel İdare karşısında da galibiyet arayacak. Son 5 maçını kazanan, 13 maçtır da yenilmeyen Çorum FK, liderlik için Bayburt’u yenip, Şanlıurfaspor’un Arnavutköy Belediye’ye takılmasını bekleyecek.

Bayburt’a Perşembe günü giden Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri süren Ozan Sol, Berkay Can Değirmencioğlu, Fatih Selimhan Solmaz ve Muhammed Mustafa Yıldırım yine takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Geçtiğimiz hafta, Batman Petrolspor karşısında aldığı yenilgi ile ligden düşmesi matematiksel olarak da kesinleşen Bayburt Özel İdare ise, Çorum FK karşısında prestij mücadelesi verecek.

60 puanlı 2.sıradaki Çorum FK ile 13 puanlı 18.sıradaki Bayburt Özel İdare arasında, bugün Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi B klasman hakemlerinden Berkay Erdemir yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta Berkay Erdemir’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Ahmet Şimşek ve Manisa bölgesinden Oğuz Akyüz yapacak. Yine İzmir bölgesinden Oğuzhan Hamitoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)