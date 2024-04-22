Alınan bilgiye göre gece saat 02.00 sularında Bilgehan B.D. (23 ) idaresindeki 05 KA 542 plakalı otomobil Osmancık yolu Sarmaşa mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazanın sabah saatlerine kadar farkedilmemesi nedeni ile sürücü 11 saat yaralı halde araç içinde kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Editör: HABER MERKEZİ