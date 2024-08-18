Alınan bilgiye göre İ.Ç.(68) idaresindeki 19 AAC 937 plakalı hafif ticari araç Çorum-İskilip karayolu Altınbaş Köyü mevkiinde Fuat Ertaşmış(63)’ın kullandığı 07 NM 106 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan Ertaşmış, kaldırıldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Ertaşmış’ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK