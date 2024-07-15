12 Temmuz'da Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı otomobil Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Mevkisi'nde yoldan çıkarak, yol kenarındaki yaklaşık 30 metre aşağıdaki dere yatağına devrildi.
Kazada araçta sıkışanrak ağır yaralanan Uzman Çavuş Murat Demirci kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi’nde mudahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Aynı kazada ağır yaralanan Demirci'nin annesi Kamile Babaieva (48), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK