AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde Çorum’un Mecitözü ilçesinde etkili olan dolu yağışında  zarar gören köyleri ziyaret etti.

Milletvekili Ahlatcı; Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi , Bekişler, Güngörmez, Fındıklı, Akçakoyun, Köprübaşı, Söğütyolu, Alören, Elmapınar, Beyözü, Sarıhasan, Çitli, Tanrıvermiş, Pınarbaşı, Işıklı, Sülüklü ve Köseeyüp köyü muhtarları ve köy sakinleri bir araya gelerek sorun ve talepleri yerinde dinledi. 

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı; “Hemşehrilerimin mağduriyetini yerinde görmek ve onlara destek olmak için buradayım. Şehrimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin emrinde olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum” dedi.

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BİZ, HER DAİM HEMŞEHRİLERİMİZLE OLAN KONULARIN TAKİPÇİSİYİZ VE BU KONULARDA SOMUT ADIMLAR ATIYORUZ

Ziyaret sırasında köy muhtarlarının taleplerini de dinleyerek tek tek not alan Milletvekili Ahlatcı; “Bu taleplerin ve sorunların çözümü için elimizden geleni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 

Hemşehrilerimizin huzuru için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Her daim çiftçimizin tarım alanında ve hayvancılıkta yanındayız; taleplerini meclise taşıyacağız ve somut çözümler üreteceğiz” dedi.

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Hep birlikte daha güzel Çorum için el ele vererek çalışacaklarının altını çizen Milletvekili Ahlatcı; “Vatandaşlarımız sağda solda gezip boş boş konuşanlara değil 20 yıldır olduğu gibi her daim vatandaşın dertleriyle dertlenip hizmet üretenlerin kim olduğunu da çok açık bir şekilde görmektedirler” ifadelerini kullandı.

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Editör: HABER MERKEZİ