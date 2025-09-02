Çorum Belediyesi’nin öncülüğü ve desteğiyle, Çorumlu ressam ve heykeltıraşlar, Hitit uygarlığının paha biçilmez hazinesi niteliğindeki tarihi eserleri, günümüz sanatına dönüştürerek, Hitit’in ve dolayısıyla Çorum’un tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar.

Bunun son örneği, Halibas Art tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Geleneksel Uluslararası Art’N’İğde Kültür ve Sanat Festivali’nde yaşandı. Halibasart kurucusu Serkan Haliloğulları öncülüğünde düzenlenen festivale 12 farklı ülkeden 80 sanatçı katıldı. Çorum ise 21 sanatçı ile sanat etkinliklerine adeta damgasını vurdu.

Çorum Belediyesi’nin desteğiyle festivale katılan sanatçılar şunlar: Bünyamin Ağbal, Çiğdem Ağbal, Sebahat Arslan, Bahadır Karaman, Hadiye Kılınç, Sibel Kurtoğlu, Seval Sağlam, Dursun Boran Oran, Ezgi Oran, Kadir Rıfkı Özmen, Bala Coşkun, Esmeray Dekli, Nazife Çiçek, Erhan Çakır, Kadir Sişginoğlu, Emine Şener Cerrahoğlu, Mustafa Burhan Esen, Bünyamin Balamir, Sema Şen, Alper Türkyılmaz, Nilgün Ayşecik Çevik.

Festivalin ilk gününde, “Hititlerin İzinde: Çorum’dan Niğde’ye” temalı sergiler açıldı. Ömer Halisdemir Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde açılan sergide ise Hitit sanatı ve Çorum’da yapılan kültür-sanat faaliyetleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

Festivalin küratörü Bünyamin Ağbal, açılış konuşmasında, “Bir zamanlar tanrılar için yapılan eserler, bugün sanatçılarımızın fırçalarıyla yeniden yorumlanarak modern sanat eserlerine dönüşüyor. Bu da hem geçmiş ile bugünü birleştiriyor hem de Çorum’un tanıtımında önemli bir rol üstleniyor.” ifadesini kullandı.

Sanatın farklı disiplinlerinin işlendiği festivalde çalıştay programı Çukurkuyu Ömer Halisdemir Parkı’nda gerçekleştirildi. Festival, sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek uluslararası düzeyde güçlü bir kültür-sanat buluşmasına ev sahipliği yaptı.

