İskilip Sanayici ve İşadamları Derneği (İSİAD) Başkan Vekili Hasan Fikret Kısar, başka örneklerinde olduğu gibi, İskilip Organize Sanayi Bölgesi’nin altyapısının da devlet tarafından yapılmasını beklediklerini belirterek, bu konuda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı, hemşehrimiz Zekeriya Coştu ile milletvekillerinden yardım isteyeceklerini söyledi.

H. Fikret Kısar, Çorum TSO Başkan Yardımcısı ve İskilip OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Abdurrahman İstanbulluoğlu’nu işyerinde ziyaret ederek hemşehrisi ile İskilip OSB’nin durumunu görüştü. İstanbulluoğlu, mevzi imar planında sona gelindiğini belirtirken, Fikret Kısar da 30 civarında parsel çıkacağını tahmin ettiklerini, İskilipli işadamlarına pozitif ayrımcılık beklediklerini söyledi.

Devletin, hastane, hapishane, okul vb. dışında İskilip’te bir yatırımının olmadığını vurgulayan Fikret Kısar, “İskilipli 100 yıldır böyle bir projenin hayaliyle yaşıyor. Yol üzerinde olmadığı için şimdiye kadar köhne kalmış İskilip’e herkesin destek olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.