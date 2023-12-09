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Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ABL 409 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde sonunda bulunan bağ yolunda Ali N.Ö.'nün kullandığı 19 ADN 084 plakalı cipe çarptı.

Kaza sonrası sürücü ile birlikte otomibilde bulunan kimligi belirlenemeyen 3 kişi olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve yolcuları firar eden otomobil çekici yardımı ile oto parka kaldırılırken, yaralı olabilecekleri düşünülen firarileri bulmak için çalışma başlattı.