Olay, Sungurlu ilçesindeki bir çay bahçesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Ş.T. ve yanındaki B.K., bulundukları 19 AAE 600 plakalı hafif ticari aracın yanına gelen Murat Kaz ile bir süre sohbet etti. Bu sırada araç içerisindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, aracın yanında bulunan Murat Kaz'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan şahıs, arkadaşları tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Murat Kaz tedavi altına alındı. Hastanede 20 gün hayat mücadelesi veren Murat Kaz tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muhabir: İHA AJANS