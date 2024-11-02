CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasının ardından İstanbul – Esenyurt’ta bir araya gelen partililer ve vatandaşlar, erken seçim istedi.

Mitingde Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının “siyasi darbe” olduğu belirtilirken, CHP lideri Özgür Özel de, yapılanın bir darbe olduğunu vurgulayarak AKP iktidarını seçime davet etti.

Beraberinde bazı ilçe başkanları ve partililerle birlikte İstanbul’da mitinge katılan CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'in, mesnetsiz iddialarla, yargı kumpasıyla tutuklanmasına karşı, halkın iradesine sahip çıkmak için, Esenyurt Cumhuriyet Meydanındayız. Ahmet Hoca yalnız değildir” dedi.

Yerel seçimlerde yüzde 49 oyla Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer'in tutuklanmasını ve yerine kayyum atanmasını protesto etmek amacıyla geniş katılımlı bir miting düzenleyen CHP'liler, Esenyurt Meydanı'nda bir araya geldi.

Çorum İl Başkanı Solmaz, miting sırasında, aralarında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara-Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Gazeteci İsmail Saymaz’ın da olduğu CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve parti kurmayları ile sohbet ederek çalışmaları ve gündemi değerlendirdi.

Mitingde halka seslenen CHP lideri Özgür Özel, “Bu meydanda tüm siyasi partiler var. Bugün de millet iradesine bir saygısızlık eden iktidarın ve onun büyük küçük, görünür görünmez ortaklarının giriştiği bu darbeye karşı dimdik ayaktayız, biriz, beraberiz.

Ahmet Özer bir akademisyen, profesör. Bir kanaat önderi, bilim insanı, kamu görevlisi. Yıllardır bu görevleri yapıyor. Esenyurt'ta aday belirlenirken elbette bir siyasi parti o kentin sosyolojisini, seçmenlerinin tercihini dikkate alarak en doğru adayı belirlemek durumundadır. Görüşerek, ölçerek, biçerek yaptık.

Karşımıza dikilen kötülüklere teslim olmadık. Buradan Ahmet başkana sesleniyoruz; burada toplanan halkımız 'Ahmet başkan yalnız değildir' diyor.

Kayyum eliyle belediyeye el koymaya çalıştılar. Kanunsuz muameleler elbette halkın vicdanında yerini bulacaktır” dedi.

Erdoğan’a seslenen Özgür Özel, “Esenyurt meydan sana sesleniyor ve hükümet istifa diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, ahmak davasıyla mı, kumpas davasıyla mı diye düşünme aklından geçeni, piyonlarına, cellatlarına yaptırmaya çalışma. Cesaretin varsa, zaten bıçak kemikte kaçma gel çık karşımıza. Biz seçime hazırız, el mi yaman bey mi yaman görelim.

Senin seçim kaybetme korkun o yüzden Esenyurt'tan başlayarak İstanbul ve Türkiye'yi kuşatma gayretin ve bu kirli hesaplarının farkındayız. Yeniden kutuplaşma istiyorsun. İstiyorsun ki kutuplaşma, gerilim olsun, vatandaş derdini konuşamasın.

Ama biz milletin gündemini konuşacak, halk iradesinin yanında duracağız. Emin ol ki, Esenyurt sana göstermiştir ki, milletin hesabı koltuk hesabını bozacak.

Bu ülkede milletin lokmasına göz dikenler, emekliyi, asgari ücretliyi, çiftçiyi, işçiyi, memuru yoksulluğa itenler, kadınları, çocukları, bebekleri korumasız bırakanlar, kurumları ve adaleti çürütenler şimdi halkın iradesine kast etmeye kalkıyorlar. Artık Türkiye'nin daha fazla geriye götürülmesine hiç kimsenin tahammülü kalmamıştır. Artık geriye dönüş yoktur. Durumundan rahatsız olan herkesi sesini yükseltmeye davet ediyorum. Çocuklarımızın geleceğine ket vuranlara, güzel ülkeme kötülükleri yapanlara kimse sessiz kalmamalıdır” ifadesini kullandı.

Mitinge katılanlar ellerinde "hak hukuk adalet", "direne direne kazanacağız" yazılı çeşitli pankartlar taşıdı.