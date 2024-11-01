Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Başkanı Muharrem Özünel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kayyum halk iradesine darbedir” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Erdoğan’ın Meclis grup konuşması yaptığı günün sabahında evinden apar topar gözaltına alınması ve yerine kayyum atanmasının iktidarın başlattığı ‘süreç’in ikiyüzlü politikasından ibaret olduğunu gösterdiğini belirten Özünel, “Erdoğan ve Bahçeli ortaklığının ortaya çıkardığı gerçek durum tüm muhalif kesimleri yeniden ezme politikasıdır. Esenyurt Belediye Başkanına karşı atılan adım bu sürecin yeni bir adımıdır” dedi.

1 milyondan fazla nüfusu olan Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı’na kadar uzanan kayyum uygulaması iktidarın demokratikleşme perspektifi taşımadığının göstergesi olduğunu kaydeden Özünel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Meclis açıldığından bu yana kamuoyunu bir çözüm süreci mi başlıyor merakı içinde bırakan Bahçeli-Erdoğan ortaklığının verdiği mesaj terörle mücadele değil terör tanımını siyasi temsiliyetlere kadar genişleterek üstüne şiddetle gideceği ‘iç cephe’yi genişletmektir. Esenyurt’ta “kent uzlaşısı” ortak adayda birleşmesi gibi tecrübelerin, daha genel anlamda da iktidarın karşısında birleşme eğiliminde olan kesimlere gözdağı vermektir.”

“İKTİDARDA KALMAK İÇİN”

“Esenyurt belediye başkanına yapılan muamele kabul edilemez. Çünkü bu halkın tercihlerine karşı yapılmış bir işgal ve ihlal hareketidir ve başarılı olursa devamı gelecektir, başka belediyelere ve başka başkanlara sıçrayacaktır.

Bu bakımdan başta İstanbul halkı olmak üzere bütün emekçileri iktidarın bu kirli, gerici, gaspçı siyasetine karşı tüm ülkede meşru mücadeleye ve demokratik tepkilerini ortaya koymaya ve mücadeleye çağırıyoruz. Bu mücadele tüm emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi olmalıdır.

Kimse halka ait olanı ondan alamaz. Alamayacaktır.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ