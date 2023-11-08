Okul sporları faaliyet programında yer alan Liseli Gençler (kız-erkek) Judo İl Birinciliği yapıldı.
Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Judo Salonu’nda düzenlenen il birinciliğine 9’u kız toplam 21 sporcu katıldı. Erkeklerde 8, kızlarda 9 okul temsil edilirken, kilolarında birinci olan sporcular 11-12 Aralık tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Lisesi Gençler Yarı Final Grup Birinciliğinde mücadele etme hakkı kazandılar.
Kilolarında dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:
KIZLAR
44 kilo: 1. Zeynep Sude Yurdusever (Mehmetçik Anadolu Lisesi)
48 kilo: 1.Fidan Bolat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi)
52 kilo: 1 Emine Nisa Buz (Spor Lisesi)
57 kilo: 1.Tuana Özkaya (Çorum Halk Eğitim Merkezi), 2. Ecrin Köse (Cumhuriyet Anadolu Lisesi)
63 kilo: 1. Aleyna Bayat (Alaca Şehit Nedim Tuğaltay Anadolu Lisesi)
70 kilo: 1.Betül Yıldırım, 2. Meliha İlayda Aydoğan (Başöğretmen Anadolu Lisesi)
+70 kilo: 1.Elif Eylül Özdemir (Hayrettin Karaman Kız İmam Hatip Anadolu Lisesi)
ERKEKLER
50 kilo: 1. Abdülkadir Dinçer (Özel Çorum Sınav Anadolu Lisesi), 2. Ercan Dağıstan (TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
55 kilo: 1.Eren Tosun (Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)
60 kilo: 1.Yiğit Yıldırım (Spor Lisesi), 2.Bahattin Eren Ökçe (TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 3. Fırat Dönmez (İnönü Anadolu Lisesi)
66 kilo: 1.Pamir Efe Kartal (Özel Çorum Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi), 2.Metehan Karasu (Çorum Belediyesi Prof. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi)
73 kilo: Fatih Tanur Coşgun (Spor Lisesi)
81 kilo: 1.Efe Karasu (Çorum Belediyesi Prof. Hayrettin Karaman İmam Hatip Lisesi), 2. Arda Ayman (15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi)
91 kilo: 1.Oğulcan Koçboğa (Spor Lisesi)