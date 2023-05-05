Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Düvenci Beldesi’ni ziyaret etti. Milletvekili adayları Ahmet Kurtbaş ve İsmail Lek, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Düvenci’ye giden Vahit Kayrıcı, önceki dönem Belediye Başkanı Arif Aksoy ve kalabalık vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

Salonu dolduran Düvencilerle sohbet eden Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Emperyalist güçlerin içerisindeki hainlerle işbirliği yaparak bu seçimde mevcut hükümeti devirmeyi hedeflediğini söyleyen Kayrıcı, seçimin Türkiye açısından varlık yokluk seçimi olduğunu ifade etti. Seçimlerde öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmeleri gerektiğinin altını çizen Kayrıcı, “Türkiye’yi yeniden atağa kaldırıp bölgesinde yıldız ülke haline getirmemiz lazım” dedi.

Çorum’un Cumhuriyet tarihinde en uzun süre tek başına hükümet dönemine denk gelinmesine rağmen istediği yatırımları alamadığını ifade eden Kayrıcı, hem iktidar, hem de muhalefet milletvekillerini eleştirdi.

Çorum’un yatırım alması konusunda Milli Savunma Bakanı Muhsin Dere’yi örnek göstererek kendisine teşekkür eden Kayrıcı, “Muhsin Dere Kırıkkale’ye gidecek iki fabrikayı Sungurlu’ya getirdi. Memlekete hizmet böyle olur, memleket böyle gelişir” diye konuştu.

14 Mayıs seçimlerinde Düvencililerden partisine de destek isteyen Kayrıcı, “Beni bilen biliyor. Geçmişte de milletvekilliği yaptım. Geçmiş dönemden çok daha fazla tecrübeliyim. Kapım 24 saat açık olur. Ben yatmaya değil, hizmet etmeye talibim” şeklinde konuştu.

Konuşması uzun süre alkışlanan Kayrıcı’ya Düvencililer de destek sözü verdiler.

(Volkan SINAYUÇ)