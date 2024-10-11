MHP Genel Sekreter Yardımcısı Milletvekili Kayrıcı’ya ziyarette MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Orhan Tosik eşlik etti.



Vali Çalgan’a yeni görevinde başarılar dileyen Milletvekili Kayrıcı, misafirperverliği için teşekkür etti.

