14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarına devam eden Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum Barosu’nu ziyaret etti.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli ile birlikte Çorum Barosu’na giden Vahit Kayrıcı, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ve yönetim kurulu üyeleriyle baro mensubu avukatlar tarafından karşılandı.

Başta hukuk sistemi olmak üzere avukatlık mesleğinin karşılaştığı sorunların istişare edildiği ziyarette konuşan Kayrıcı, avukatların demokratik hukuk devletinin ön koşulu, bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Avukatların, adaletin tecellisi, birey hak ve özgürlüklerinin savunulması, haklarının korunması, hukukun üstünlüğünün varolması için önemli görevler üstlendiğini belirten Kayrıcı, “İnsanların haklarının korunması konusunda bilgilendiren ve onlara yardımcı olan savunma makamının temsilcisi avukatlarımız, toplumsal ilişkilerde karşılaşılan sorunların giderilmesi ile kanunların uygulanması ve adaletin sağlanması konusunda yürüttükleri görev ve sorumlulukları milletimiz tarafından takdir edilmektedir” dedi.

Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde avukatların yaşadığı bir takım sorunların çözümü konusunda da elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayrıcı’ya seçimlerde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)