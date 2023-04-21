14 Mayıs tarihinde yapılacak olan seçim çalışmalarına gece-gündüz demeden devam eden MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Ramazan ayında da hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu. Çorum merkez başta olmak üzere çok sayıda ilçede iftar programlarına katılan Kayrıcı, Ramazan’ın son gününde ise Uğurludağ’daydı.

MHP Uğurludağ İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen iftar programına Kayrıcı’nın yanısıra İl Başkanı Agah Karapıçak, Milletvekili Adayı İsmail Lek, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yüzlerce davetli katıldı.



İskilip Dolması'nın ikram edildiği iftar programında konuşan Kayrıcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçcimlerin öneminden bahsederek, “Önümüzde ülkemizin varlık yokluk seçimi var. Bu seçim ülkemizin gerçek düşmanlarına koz verecek bir seçim. Bu nedenle sandığa ittiğinizde elinizi vicdanınıza koyarak düşünmeniz gereken bir seçim. Bu seçimde sandığa küskünlüklerimiz ve dargınlıklarımızı bırakarak gitmek mecburiyetindeyiz” dedi.

Vahit Kayrıcı, Uğurludağlılardan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de MHP’ye oy vermelerini istedi.

(Volkan SINAYUÇ)