Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Ortaköy’e giden Kayrıcı, ilk olarak ilçe başkanlığına ziyarette bulundu. Parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Kayrıcı, ardından da ilçede faaliyet gösteren esnafı gezdi. Hayırlı işler dileyen Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinde Ortaköylülerden destek istedi. Ortaköy Belediyesi’nde İlçe Belediye Başkanı Taner İsbir ve AK Partili yöneticilerce karşılanan Kayrıcı, belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ardından da Ortaköy’ün Aşdağul Beldesi’ne geçen Vahit Kayrıcı, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Çelik ve belediye personelleri tarafından karşılandı. Belde halkıyla da hasbihal eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, seçimlerin önemine dikkat çekerek, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mutlaka yeniden seçilmesi gerektiğini vurguladı. Kayrıcı, milletvekilliğinde de kendisine destek verilmesini talep etti.