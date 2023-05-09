İskele Park Kafe’de düzenlenen kahvaltıya sağlık sorunları nedeniyle Çepni Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi muhtarları dışında merkez mahalle muhtarlarının tamamı katıldı. Muhtarlarla sohbet eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, hem mahallelerinin, hem de Çorum’un temel ve genel sorunlarıyla ilgili olarak fikir alışverişinde bulundu. Muhtarlığın önemine değinen Kayrıcı, rahmetli babasının da uzun yıllar muhtarlık yaptığını hatırlatarak, “Muhtarlığın ne kadar önemli bir görev olduğunu, işlerinin zorluğunu yakinen biliyorum. Sizlerin devletin millete uzanan en yakın elisiniz. Sizin millet için yaptığınız fedakarca hizmetleri biliyoruz ve her zaman yanınızda ve destekçiniz olacağımı söylüyorum” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin Türkiye ve Çorum için öneminden de bahseden Vahit Kayrıcı, “Allah nasip ederde milletvekili seçilirsem, istişare kültürüyle hareket edeceğimi söylemek istiyorum. Çorum’un neresinde hangi hizmete ihtiyaç olduğunu sizlerden daha iyi kimse bilemez. Ben de başta tüm muhtarlarımız olmak üzere toplumun tüm kesimleriyle ortak akılla hareket edip sorunları çözmenin gayreti içerisinde olacağım. Sizler, Çorum’a hizmette bizim adeta rehberimiz olacaksınız. Sizinle belirli zamanlarda mutlaka bir araya gelip, yapılanları değerlendirmeyi, yapılacaklarla ilgili yol haritasını belirlemeyi planlıyoruz. Şimdiden verdiğiniz ve vereceğiniz katkılar için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mahalle muhtarları da kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek, her zaman Çorum için işbirliği yapmaya hazır olduklarını söylediler.

(Volkan SINAYUÇ)

