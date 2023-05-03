Seçim çalışmalarına devam eden MHP Çorum Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, Çorum merkez mahalle muhtarlarını da ihmal etmiyor.

Mahalle Muhtarlıklarını ziyarete başlayan Kayrıcı, ilk olarak Gülalibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile de bir araya geldi.

Vahit Kayrıcı, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamusen İl Temsilcisi Selim Aydın, Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu’nun da yer aldığı ziyarette muhtar Hasan Belli’den mahallenin sorunlarını dinledi.

Ardından da Çorum’un en büyük mahallesi olan Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir’i ziyaret eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, mahalle ve muhtarlık çalışmaları ile ilgili istişarede bulundu.

Muhtarlığa gelen mahalle sakinleriyle de görüşme fırsatı bulan Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin önemini anlattı.

“14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı yeniden seçmemiz lazım. TBMM’de de MHP’nin güçlü temsil edilmesi için desteğimizi istiyoruz” diyen Vahit Kayrıcı, mahalle sakinlerini 5 Mayıs Cuma günü Çorum’a gelecek olan Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli’nin Abide Meydanındaki mitingine de davet etti.



(Haber Merkezi)