14 Mayıs seçimleriyle ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam eden MHp Adayı Vahit Kayırcı, sabah saatlerinde Karayolları Şube Şefliğini ziyaret etti. Şube Şefi Mustafa Akkaş ve personelleri ile görüşen Kayrıcı, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. İşçilere seçimlerinin önemini anlatan Kayrıcı, Cumhur İttifakı'nın desteklenmesinin ülkenin istikbal, istiklal ve istikrarı için önemli olduğunu belirtti.

Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Vahit Kayrıcı, “14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve Milletvekili Genel Seçimini, Türk milletinin karar anı, Türk tarihinin yol ağzı, Cumhuriyetin yeni yüzyılla demokratik sözleşmesi olarak değerlendiriyoruz. Tüm hemşehrilerimize çağrım, 14 Mayıs günü sandığa giderek demokratik bir şekilde bu şer ittifakına gereken cevabı verelim” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

