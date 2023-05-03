MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve Uğurludağ İlçe Başkanı Şuayip İpek ile birlikte ilk olarak Sazköy’e giden Vahit Kayrıcı, Köy Muhtarı Nevzat Kaptı ve köy halkı tarafından karşılandı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemini anlatan Kayrıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisine destek istedi.

Daha sonra Uğurludağ İlçesine bağlı Aşılıarmut Köyü'ne geçen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, köy halkının sevgi gösterisi ile karşılandı.

Köy Muhtarı Veli Dozu ve köy halkını dinleyen Vahit Kayrıcı, Türkiye’nin içinde bulunduğu durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak, köy halkından seçimlerde destek talep etti.

Uğurludağ Kızağılı Köyü’nde de Köy Muhtarı Osman Uluşahan ve köy halkının yoğun ilgisiyle karşılanan Kayrıcı, hemşehrileriyle sohbet etti. Köy halkının taleplerini alarak sorunlarını dinleyen Kayrıcı, Türkiye’de 14 Mayıs’ta tarihi bir seçim yapılacağını belirterek, “Bu seçim varlık yokluk seçimi. Karşımızda emperyalist güçlerin yerli işbirlikçilerinin oluşturduğu ülkeyi kaosa sürükleyecek bir cephe var. Bunların derdi Türkiye’yi bölüp parçalamak. HDP ile pazarlıkları ortaya çıktı. Teröristlere özgürlük vereceklerini vaadediyorlar. Buna asla müsaade etmemeliyiz. O’nun için oy verirken Türkiye’yi bölgesinde yıldız yapmak için çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tercih etmeliyiz. Milletvekili seçiminde de mecliste güçlü olmamız için MHP’ye oy vermenizi istiyoruz. Sizi asla mahcup etmeyeceğimin sözünü veriyorum” dedi.

Uğurludağ Yeniyapan Köyü’nde milletvekili gibi karşılanan Kayrıcı, Köy Muhtarı Ertekin Denden ve tüm köylülerle bir araya gelerek istişarede bulundu. Cumhur İttifakının önemine dikkat çekerek, seçimden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutlaka yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının da çoğunluğu elde edecek bir sayıyla çıkması gerektiğini anlatarak destek istedi.

Uğurludağ Belkavak Köyü’nde de Arap Zehir’in oğlu Abidin Zehir'in düğün törenine katılarak mutluluklarına ortak olan Kayrıcı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Uğurludağ ilçe merkezinde de esnaf ziyareti yapan Kayrıcı, hal-hatır sorarak hayırlı işler diledi.

Çorum’u tüm ilçeleriyle bir bütün olarak gördüğünü anlatan Vahit Kayrıcı, Çorum’un temel sorunlarını yakinen bildiğini anlatırken, milletvekili seçilmesi halinde Çorum’un geleceği için çalışacağını söyledi.

(Haber Merkezi)