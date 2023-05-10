14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerle ilgili çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, beraberinde teşkilat mensupları olduğu halde Çorum’da faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşları gezerek, hem bilgiler aldı, hem de seçimlerde destek istedi.

Ziyaretlerine AFAD İl Müdürlüğü ile başlayan Kayrıcı, il Müdürü Elvan Kaya’dan bilgiler aldı. AFAD’ın çok önemli bir kurum olduğuna dikkat çeken Kayrıcı, özellikle de doğal afetlerde verilen fedakarca hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bir süre önce yeni yerine taşınan Tapu Müdürü Mehmet Oymak ve aynı binayı paylaşan Kadastro Müdürü Ferhat Yücel’i de ziyaret eden Kayrıcı, hem yeni binalarının hayırlı olmasını diledi, hem de kurumların genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kayrıcı’nın bir sonraki durağı ise SGK İl Müdürlüğü oldu. Özellikle de EYT düzenlemesi nedeniyle yoğun bir tempoda çalışan kurumun personelleri ile görüşen Kayrıcı, İl Müdürü Ömer Tök’ten de kapsamlı bilgiler aldı. Tök, Kayrıcı’ya EYT çalışmalarıyla ilgili son durum hakkında bilgiler verdi.

Türk Telekom Müdürü Mustafa Töre’yi de ziyaret eden MHP Milletvekili Adayı Kayrıcı, tüm kurumlarla Çorum’un gelişmesi, kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

Vahit Kayrıcı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önemli kurumlardan biri olan Vergi Dairesi’ni de unutmadı. Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin ile görüşen Kayrıcı, çalışanlarla da sohbet ederek, kolaylıklar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

