Çorum Futbol Kulübü’ne verdiği desteklerle taraftarların gönlünde taht kuran MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, önceki akşam, taraftarlardan gelen daveti de geri çevirmedi. Tribün lideri öncülüğünde taraftarların buluşma noktası olan Kırmızı Şimşekler Çayevinde taraftarlarla bir araya gelen Vahit Kayrıcı, Çorum Futbol Kulübü’nün başarısı üzerine sohbet etti. Çorum Futbol Kulübü’nün başarısı ile gurur duyduğunu belirten Vahit Kayrıcı, ligde en yakın rakibinin 6 puan önünde olan takımın kalan maçları da kazanarak 1.Lige çıkacağına inandığını söyledi.

Çorum FK’nın bugünlere gelmesini sağlayan Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulunu kutlayan Vahit Kayrıcı, Çorum’u başarıyla temsil eden teknik heyet ve futbolcuları da tebrik etti.

Çorum’un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Kayrıcı, Süper Lige çıkması içinde maddi ve manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti. Taraftarlara da takımlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Kayrıcı, tüm Çorumluları kulübe destek olmaya çağırdı.

Taraftar Grupları adına söz alan tribün liderleri de MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’ya kulübe sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Kayrıcı’nın verdiği desteğin başta diğer siyasiler olmak üzere tüm Çorumlulara örnek olmasını isteyen tribün liderleri, Vahit Kayrıcı’nın milletvekili seçilmesini yürekten istediklerini belirterek, başarı dileklerinde bulundular.

Taraftarlar adına tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı, MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı’ya, üzerinde adının yazılı olduğu 19 numaralı Çorum Futbol Kulübü forması hediye etti.

Kayrıcı, Çorum FK’nın İnegölspor’u yendiği maç için 50 bin, Düzcespor’u yendiği maç için 100 bin lira galibiyet pirimi verirken, Menemen FK maçı öncesinde de 500 bin lira galibiyet primi açıkladı. Erzincan maçı için otobüs kaldıran Kayrıcı, 1 milyon lira da şampiyonluk pirimi açıklamıştı.

(Hüseyin AŞKIN)