14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimleriyle ilgili çalışmalarını sürdüren MHP Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, bir gününü Alaca’da geçirdi. İlçede esnafı ziyaret eden ve halk pazarını gezen Milletvekili Vahit Kayrıcı, kaymakamlık, belediye başkanlığı ile odaları ziyaret ettikten sonra iftar sofrasında da Alacalılarla bir araya geldi.

İlçede faaliyet gösteren bir düğün salonunda yaklaşık 1500 kişinin katıldığı iftarda kürsüye gelen Milletvekili Adayı Vahit Kayrıcı, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade etti. Alacalılardan Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilebilmeleri için Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermelerini isteyen Milletvekili Adayı Kayrıcı, milletvekili seçilmesi halinde Çorum için, Alaca ve tüm ilçeleri için yapılması gereken ne hizmet varsa yapacağının sözünü verdi. Alaca’da özellikle de tarım alanında ve sanayileşmeye yönelik adımların atılması gerektiğine vurgu yapan Vahit Kayrıcı, özellikle de verimliliğin artırılabilmesi adına sulu tarıma yönelmenin artırılması gerektiğine işaret etti.

Kayrıcı’ya iftar programında MHP Milletvekili Adayı İsmail Lek, İl Başkanı Agah Karapıçak, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun ile birlikte teşkilat mensupları eşlik etti. (Haber Merkezi)