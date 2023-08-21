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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’da ana gündem maddesi, ekonomik kaynak ve buna bağlı olarak da transfer çalışmaları… Bir yandan Başkan Oğuzhan Yalçın sponsorluk görüşmeleri yaparken, diğer yandan takviye için futbolcularla temaslar devam ediyor.

Sezona deplasmanda aldığı 3-0’lık Tuzlaspor galibiyetiyle başlayan Kırmızı-Siyahlı takım, ilk iç saha maçında, Giresunspor’a 2-0 yenildi. Giresunspor maçında özellikle orta sahaya mutlaka takviye yapılması gerektiği daha net şekilde görüldü. Bunun üzerine, kaynak ve transfer çalışmalarına hız verildi.

Başkan Oğuzhan Yalçın, hem önümüzdeki günlerde yapılacak transfer peşinatlarının ikinci taksiti, hem de transfer için sponsor arayışlarını yoğunlaştırdı.

8 NUMARA

YABANCI

OYUNCU

Edinilen bilgilere göre, orta sahaya ilk etapta 8 numara yabancı oyuncu takviyesi yapılacak. Bununla ilgili temaslar devam ederken, gerekli kaynağın bulunması halinde kanat ve forvet transferi de gerçekleştirilecek.