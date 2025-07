Emin Kitabevi’nin Eşrefhoca Şubesi’ndeki önceki gün düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya gelen Yazar Elif Kaymazlı, yeni kitabında kadınların iç sesini konu aldığını kaydetti. Kaymazlı, okurlarına kitabını imzalarken, katılımcılarla edebiyat, müzik ve şiir dolu samimi bir atmosfer paylaşıldı. Saz eşliğinde türkülerin söylendiği etkinlikte şiirler de okunarak sıcak bir buluşma gerçekleştirilmiş oldu.

Elif Kaymazlı’nın “Nana’ya Mektuplar” isimli romanı Dorlion Yayınevi tarafından yayımlanmıştı. Romanın tanıtım bülteninde “Bazı hikâyeler, yaşanmaktan çok yazılmak içindir. Peki ya bazıları? Onlar, yazılmakla kalmaz, her okuyanın ruhunda yankılanır… “Nana’ya Mektuplar”, bir kaybın ardından geçmişin izlerini süren bir kadının içsel yolculuğunu anlatıyor. Hafızanın labirentlerinde kaybolmuş anılar, geçmişin gölgeleri ve kaleme dökülen mektuplar… Bütün bunlar, zamana ve unutuşa karşı bir direniş mi, yoksa kabullenmenin en saf hâli mi? Her satır, bir hatırlayış; her kelime, varoluşa dokunan bir yankı… Zihin ve kalp arasında sıkışan sorular, geçmişin yüküyle şekillenen bir hayat… Ve en sonunda, belki de çoktan yazılmış cevapların fark edilişi… Bu roman, derinlikli kurgusu, etkileyici dili ve insana dokunan hikâyesiyle, okuru yalnızca bir anlatının değil, kendi iç yolculuğunun da bir parçası olmaya davet ediyor. Bazı mektuplar, yalnızca adresine değil, insanın kalbine de ulaşır…” görüşüne yer verilmişti.

Muhabir: RIFAT KARA