23 Nisan kutlama etkinlikleri çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi, Sunguroğlu İlkokulu Okul Müdürü Fikret Gündoğdu, Sınıf Öğretmeni Kemal Taştemur ve Sunguroğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Elif Zümra Mendilli, Kaymakam Mutlu Köksal’ı makamında ziyaret ettiler. Kaymakam Köksal, Mendilli’ye makamı devretti.

Makama oturan öğrenci Elif Zümra Mendilli ideallerini ve yapmak istediklerini İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal ile paylaştı. Kaymakam Köksal, öğrencinin ameliyat olan ve halen hastanede yatmakta olan babasını görüntülü arayarak, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Köksal, 23 Nisan Kaymakamı Elif Zümra Mendilli’ye hediye vererek derslerinde başarılar diledi.

Editör: Haber Merkezi