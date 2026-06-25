Amasya’nın Göynücek ilçesine Kaymakam olarak atanan Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman ile Ordu’nun Akkuş ilçesine Kaymakam olarak atanan Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Çorum Valisi Ali Çalgan’a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikteki ziyarette, görev süreleri boyunca Kargı ve Bayat ilçelerinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, ilçelerde görev yaptıkları süre içerisinde özveriyle hizmet eden Kaymakam Oğuzhan Akman ve Kaymakam Kerem Yüce’ye teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Vali Çalgan, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi noktasında kaymakamların ilçelerde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirterek, her iki kaymakama da bundan sonraki görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi