Sungurlu Belediyespor ve Sungurluspor kulüpleri, bir süre Sungurlu’da Kaymakamlık görevine başlayan Mutlu Köksal’a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundular.

Ziyarete, Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen, voleybol antrenörü Mustafa Özdemir ve iki kulüpten bazı sporcular katıldı. Ziyaret sırasında, Kaymakam Köksal’a hem Sungurluspor, hem de Sungurlu Belediyespor forması hediye edildi. Sezen ve Özdemir, Kaymakam Köksal’ı Pazar günü Sungurluspor’la Buharaspor arasında oynanacak olan 2.Amatör Küme maçını izlemeye de davet ettiler.