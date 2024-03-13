Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen 27 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kharaishvili’nin 29.haftadaki Ahlatcı Çorum FK maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.
Kocaelispor’un devre arasında Macaristan’ın Ferencvaros takımından kadrosuna kattığı Kharaishvili, yeşil-siyahlı formayla 5 maça çıktı ve 258 dakika süre aldı.
Öte yandan, Kocaelispor’da sakatlığı süren kaleci Gökhan Değirmencioğlu’nun bu haftaki Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.
Editör: HABER MERKEZİ