Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, çıkan yangında evi yanan Tercan ailesini ziyaret etti.

Sungurlu’da Temmuz ayında çıkan yangın sonucu evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen Kenan Tercan ve ailesi için başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Kaymakam Mutlu Köksal, yangından etkilenen aileyi ziyaret ederek evin inşaat süreci hakkında bilgi aldı. Yangın sonrası Kaymakamlık koordinesinde başlatılan destek kampanyası kapsamında, muhtarlık ve hayırsever vatandaşların işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda evin kaba inşaatı tamamlandı. Kaymakam Köksal, çalışmaların hızla devam etmesi ve ailenin kış mevsimi gelmeden yeni evine bir an önce kavuşabilmesi için sürecin hızlandırılması talimatını verdi.

Editör: İHA AJANS